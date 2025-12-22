Es war schon Bankhaus, Behördensitz und Landgericht: Nun bekommt das Denkmal in der Wilhelm-Külz-Straße eine neue Nutzung. Tagt hier bald auch der hallesche Stadtrat?

Premiere nach über 100 Jahren: So wird das neue Gesundheitsamt am Fahnenmonument in Halle

Noch wird im neuen Gesundheitsamt gearbeitet.

Halle (Saale)/MZ - Wow. Der schönste Raum im ehemaligen Landratsamt des Saalekreises unweit des Fahnenmonuments ist ein Flur! Farbige Rundbögen mit blauen Hauben, eine kunstvolle Stuckdecke, die ein mächtiges Wappen der preußischen Provinz Sachsen ziert: Hier sieht es aus wie in einem Schloss, nicht wie im künftigen Gesundheitsamt der Stadt Halle.