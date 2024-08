Bankhaus bleibt Behördensitz - Warum in der Wilhelm-Külz-Straße in Halle gebaut wird

Halle (Saale)/MZ. - Zuletzt war das altehrwürdige Haus Sitz des Landesvermessungsamtes, zuvor Ausweichsitz des Landgerichts. Recht gesprochen wird inzwischen längst wieder am Hansering, die Vermesser sitzen in Neustadt, für den denkmalgeschützten Gebäudekomplex in der Wilhelm-Külz-Straße/Ecke Straße der Opfer des Faschismus aber hat die Hallesche Wohnungsgesellschaft (HWG) lange nach einem dauerhaften Mieter gesucht. Mit der Stadt, die das Gesundheitsamt – vertraglich für 20 Jahre festgeschrieben – dort ansiedeln will, ist ein solcher gefunden, und die Bauarbeiten sind in vollem Gange.