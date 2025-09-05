weather gewitter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Prozess am Landgericht: 100 Kilometer Verfolgungsjagd auf A9 - Lkw-Fahrer aus der Ukraine „schockiert“ über Video der Tat

Im März hat sich ein Lkw-Fahrer eine spektakuläre Verfolgungsjagd auf der A9 geliefert. Mehrere Polizisten werden verletzt. Am Donnerstag hat der Prozess gegen den 42-Jährigen vor dem Landgericht Dessau begonnen. Was er sagte.

Von Thomas Steinberg Aktualisiert: 05.09.2025, 11:05
Prozessauftakt im Landgericht: Der 42-jährige Lkw-Fahrer muss sich für die Verfolgungsfahrt im März rechtfertigen.
Prozessauftakt im Landgericht: Der 42-jährige Lkw-Fahrer muss sich für die Verfolgungsfahrt im März rechtfertigen. Foto: Thomas Ruttke

Dessau-Rosslau/MZ. - Über 100 Kilometer verfolgten Polizisten den 40-Tonner-Lkw auf der A9 – von Dessau-Ost bis zur Anschlussstelle Droysig. Dort erst gelang es, die wilde Verfolgungsjagd mit einem Nagelbrett zu stoppen.