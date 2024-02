Das Baden im Kühnauer See sorgt für Andrang: Der Großkühnauer Heimat- und Traditionsverein beschließt nun eine Obergrenze für die Anzahl der Mitglieder. Was die Gründe dafür sind und wie man trotzdem noch Mitglied werden kann. Und wer den Verein neu leitet.

Kühnauer See lockt Dessauer an

Der Kühnauer See mit dem Naturbad ist idyllisch gelegen und ein beliebter Naherholungsort.

Grosskühnau/MZ. - Der Heimat- und Traditionsverein Großkühnau hat auf seiner diesjährigen Mitgliederversammlung am Freitagabend im Haus Kühnau eine Obergrenze für Mitglieder festgelegt. Am Tag der Mitgliederversammlung, am 23. Februar, waren 1.706 Mitglieder beim Verein registriert. „Das ist die zukünftige maximale Kapazität für den Verein“, erläuterte Versammlungsleiter Jürgen König.