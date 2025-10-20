Goitzsche/MZ. - Nach einem Ausflug an den Goitzschesee hat eine junge Frau die Polizei gerufen.

Die 23-Jährige hatte sich am Sonntag gegen 17.30 Uhr mit zwei Mädchen im Alter von neun und 14 Jahren auf die Aussichtsplattform des Pegelsturms im Goitzschesee begeben. Hier trafen sie auf einen ihnen unbekannten Mann, „der bei ihrem Anblick sexuelle Handlungen an sich vornahm“, so die Polizei. Die Gruppe habe dann recht schnell wieder die Aussichtsplattform verlassen und die Polizei informiert.

Die Beamten konnten einen tatverdächtigen Mann wenig später in der Nähe stellen. Er wurde zur Durchführung weiterer Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Gegen den 28-Jährigen wird wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses ermittelt.