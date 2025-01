Da es nur vier von sieben benötigten Vorschlägen gibt, kann die Wahl am 23. Februar 2025 nicht stattfinden – was das bedeutet.

Zu wenige Vorschläge für die Wahl des Jugendstadtrats in Zörbig

Zörbig/MZ. - Die Zörbiger Jugendstadtratswahl, die am 23. Februar 2025 stattfinden sollte, ist verschoben worden. Das erklärte der Wahlleiter und Bürgermeister der Stadt Zörbig, Matthias Egert (CDU), in der öffentlichen Sitzung des Stadtwahlausschusses für die Jugendstadtratswahl am 7. Januar. Allerdings ist das noch nicht das Aus.