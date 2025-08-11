Historische Zugverbindung mit Zukunft Zörbig hat einen ehrgeizigen Plan: Kauft die Infrastrukturgesellschaft die Saftbahn?
In diesen Tagen jährt sich die Reaktivierung der Bahnstrecke zwischen Bitterfeld und Stumsdorf zum 20. Mal. Was ist in den letzten Jahren passiert und wie könnte es weitergehen?
Aktualisiert: 11.08.2025, 14:19
Zörbig/MZ. - Am 9. August 2005 rollten erstmals wieder Güterzüge auf der Bahnstrecke zwischen Bitterfeld und Zörbig – nun jährt sich die Wiederaufnahme des Betriebs zum 20. Mal. Die 1897 eröffnete „Saftbahn“, deren Name auf frühere Transporte von Rüben, Marmelade und Zellulose zurückgeht, könnte eine Zukunft haben, die weit über die Verwendung als Güterverkehrsstrecke hinausgeht.