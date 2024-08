Während der Geschäftszeit hat ein bislang unbekannter Mann das nicht verschlossene Lager eines Getränkefachmarktes in der Brehnaer Straße in Bitterfeld betreten und dort zugegriffen.

Bitterfeld/MZ. - Während der Geschäftszeit hat ein bislang unbekannter Mann das nicht verschlossene Lager eines Getränkefachmarktes in der Brehnaer Straße in Bitterfeld betreten und hat dort Zigaretten verschiedener Marken im Wert von etwa 2.000 Euro gestohlen. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld gemeldet.

Der Täter soll circa 40 bis 45 Jahre alt, schlank und ungefähr 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß gewesen sein. Er trug grau-blondes Haar, ein graues T-Shirt und eine blaue Jeans. Außerdem hatte er einen schwarzen Rucksack dabei. Zeugen beobachteten, wie er mit einem goldfarbenen VW Caddy davonfuhr.

Der Tatzeitpunkt lag am Donnerstag, 22. August, in der Zeit zwischen 14 und 15 Uhr. Die Ermittlungen dauern an.