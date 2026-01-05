Im vergangenen Jahr hat sich für Tier, Besucher und Mitarbeiter einiges zum Besseren geändert. Wie aus der Not ein neues Konzept entstand.

Dort, wo Rebecca Hübsch steht, befand sich noch im vergangenen Jahr das Schafgehege. Jetzt gibt es einen abwechslungsreichen Rundweg.

Reuden/MZ. - Das Jahr 2025 war für das Tiergehege Reuden ein Jahr, in dem das Team und seine Unterstützer so einiges geschafft haben. Rückblickend zeigt sich, wie viel mit Engagement, Kreativität und Unterstützung aus der Region für Tier, Besucher und Mitarbeiter erreicht werden konnte. „Wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir geschafft haben – auch wenn es natürlich immer noch viele Ideen für die Zukunft gibt“, sagt Rebecca Hübsch, Vorsitzende des Zörbiger Tierschutzvereins und Leiterin des Geheges.