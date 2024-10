Ein buntes Angebot verspricht am Wochenende in der Region aufregende Aktivitäten für alle Altersgruppen.

Was ist am Wocchenende los?

Bitterfeld/MZ. - Die Region lädt am Wochenende zu vielen Möglichkeiten ein, die Freizeit gemeinsam zu gestalten. Ob Wanderungen, Lesung oder gar Schnitzspaß – die Besucher erwarten aufregende Erlebnisse.

1 Greppin: Amüsante Zeitreise ins alte Berlin Zu einer amüsanten Zeitreise durch das alte Berlin wird am Samstag um 15 Uhr in die Greppiner Heimatstube, Schrebergartenstraße 10d, eingeladen. Wie es in der Ankündigung des Heimatvereins Greppin heißt, ist es ein Nachmittag mit und über Humoristen, Moritaten und poetische Größen vergangener Epochen. Gestaltet wird die Veranstaltung unter dem Motto „Ick wundre mir über jarnischt mehr“ von Evelyn Brade, Jana Stolze Kapphammel und Astrid Lanzke.

2 Holzweißig/Pouch: Auf den Spuren der Wölfe Auf den Spuren der Wölfe kann man am Wochenende bei zwei Exkursionen wandeln. Die Ortsgruppe Goitzsche-Seenland Bündnis 90/Die Grünen Anhalt-Bitterfeld lädt am Samstag zu einer Wanderung mit dem Experten Michael Unger vom Wolfskompetenzzentrum Iden ein. Er wird den Teilnehmern den Wolf näherbringen und mehr über sein Verhalten, seinen Lebensraum und die möglichen Konflikte zwischen Mensch und Wolf berichten. Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Wanderung dauert etwa drei Stunden. Start ist in Holzweißig am Waldparkplatz am Ende der Straße des Friedens um 11 Uhr.

Die BUNDstiftung in der Goitzsche-Wildnis lädt dann am Sonntag ab 14 Uhr zu einer spannenden Fahrrad-Exkursion durchs Wolfsrevier ein. Auch hier wird Michael Unger als Experte dabeisein. Diese Tour ist ebenso kostenfrei. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Treffpunkt ist der Rastplatz Dreihausen nahe dem Lober-Leine-Kanal an der Landstraße zwischen Pouch und Löbnitz.

3 Salzfurtkapelle: Dorfrundgang und buntes Herbstfest Am Samstag lädt der Feuerwehrverein Salzfurtkapelle gemeinsam mit dem Förderverein Salzfurtkapelle zum traditionellen Herbstfest ein. Ab 13 Uhr startet ein geführter Rundgang am Kriegerdenkmal zum Deutsch-Französischem Krieg. Die Strecke führt entlang der Zehbitzer Straße, vorbei an der Kapelle und durch die Lindenallee bis zur Domäne und Halleschen Straße. An mehreren Stationen gibt es geschichtliche Erläuterungen zu den Gebäuden, teils durch die aktuellen Besitzer. Für Bürger, die nicht gut zu Fuß sind oder bei schlechtem Wetter, steht ein Bus zur Verfügung.

4 Wolfen: Tag der offenen Tür der Evangelischen Schulen Die Evangelische Grundschule und Gemeinschaftsschule in Wolfen laden am Samstag in der Windmühlenstraße von 10 bis 12 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Eltern und Kinder haben die Gelegenheit, das pädagogische Konzept kennenzulernen, das christliche Werte mit der Montessori-Methode verbindet. In der Grundschule wird das jahrgangsübergreifende Lernen der Klassen eins bis vier präsentiert, während die Gemeinschaftsschule Einblicke in das Lernen der Klassen fünf bis sieben gibt. Besucher können sich über Unterrichtsmaterialien informieren und mit Lehrkräften sowie Schülern ins Gespräch kommen. Zudem stehen Infos zu den Anmeldemodalitäten bereit.5 Wolfen: Kürbisschnitzen für

alle GeisterfreundeDas Kürbisschnitzen steht am Samstag im Mehrgenerationenhaus in Wolfen hoch im Kurs. Von 10 bis 15 Uhr können Kinder und Erwachsene gemeinsam Kürbisse gestalten und sich auf Halloween vorbereiten. Der Teilnahmebeitrag beträgt 13 Euro pro Person, inklusive Kürbis und Werkzeug. Für Snacks ist gesorgt, die Schnitzzeit beträgt etwa eine bis anderthalb Stunden, wird mitgeteilt. Aufgrund begrenzter Plätze ist eine Anmeldung unter [email protected] oder 0177/5 58 52 46 erforderlich.

6 Jeßnitz: Bach als musikalischer Höhepunkt in der Marienkirche

in der Region an Mulde und Fuhne erklingen am Samstag ab 17 Uhr drei Kantaten von Johann Sebastian Bach für Solisten, Chor und Orchester in der Marienkirche Jeßnitz. Es musizieren die Ökumenische Kantorei, Sara Mengs (Sopran) und Tobias Bader Mengs (Bass) unter der Leitung von Kirchenmusiker Florian Zschucke, begleitet von Matthias Erben mit dem Ensemble musica juventa. Der Eintritt für das Konzert ist frei.