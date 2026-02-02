weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Gastro-Ideen für die Goitzsche in Bitterfeld: Winterspaß am Seeufer - Wie das Restaurant „Seensucht“ mit besonderen Ideen Eis und Schnee trotzt

Gastro-Ideen für die Goitzsche in Bitterfeld Winterspaß am Seeufer - Wie das Restaurant „Seensucht“ mit besonderen Ideen Eis und Schnee trotzt

Schnee und Frost bieten auch der Bitterfelder „Seensucht“ neue Möglichkeiten. Die reichen vom Eisstockschießen bis zur Küchenparty mit Goitzscheblick.

Von Frank Czerwonn Aktualisiert: 02.02.2026, 16:11
Die Eisstockbahn der „Seensucht“ soll am Goitzscheufer für Spaß und ein wohliges Gefühl sorgen.
Die Eisstockbahn der „Seensucht“ soll am Goitzscheufer für Spaß und ein wohliges Gefühl sorgen. (Foto: Andreas Beuster)

Bitterfeld/MZ. - Im Sommer sind die Freisitze der Lokale am Goitzscheufer heiß begehrt. Doch im Winter müssen sich die Betreiber etwas Neues einfallen lassen, um die Gäste zu begeistern. So setzt die „Seensucht“ auf eine sportlich-spaßige Attraktion im Freien, einige Events und übersichtlichere Öffnungszeiten.