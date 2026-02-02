Schnee und Frost bieten auch der Bitterfelder „Seensucht“ neue Möglichkeiten. Die reichen vom Eisstockschießen bis zur Küchenparty mit Goitzscheblick.

Winterspaß am Seeufer - Wie das Restaurant „Seensucht“ mit besonderen Ideen Eis und Schnee trotzt

Die Eisstockbahn der „Seensucht“ soll am Goitzscheufer für Spaß und ein wohliges Gefühl sorgen.

Bitterfeld/MZ. - Im Sommer sind die Freisitze der Lokale am Goitzscheufer heiß begehrt. Doch im Winter müssen sich die Betreiber etwas Neues einfallen lassen, um die Gäste zu begeistern. So setzt die „Seensucht“ auf eine sportlich-spaßige Attraktion im Freien, einige Events und übersichtlichere Öffnungszeiten.