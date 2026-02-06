Erst Niesel, dann Eisregen. Straßen und Wege im Altkreis Bitterfeld sind mit einer Eisschicht überzogen. Das stellt nicht nur den Winterdienst vor Herausforderungen. Es gibt viele Glätteunfälle. Das hat Folgen für die Notaufnahme des Goitzsche-Klinikums.

Winter wird gefährlich - Eisglätte sorgt für Unfälle und Stürze, Busse kommen nicht weiter, Müllabfuhr bricht Touren ab

Spiegelglatte Parkfläche an der Mühlstraße in Bitterfeld. Seit Donnerstagnachmittag herrscht im gesamten Altkreis Bitterfeld große Rutschgefahr.

Bitterfeld/MZ. - Der Nieselregen, der seit Donnerstagabend auf gefrorenen Boden fällt, sorgt für spiegelglatte Straßen und Wege. Das stellt den Winterdienst vor große Herausforderungen und erfordert Extratouren. Es kam zu Glätteunfällen und vielen Stürzen. Die Notaufnahme des Goitzsche-Klinikums war am Freitag rappelvoll.