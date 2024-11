Warum „Der Dofladen“ in einigen Regionen ein echter Erfolg ist und was dafür getan werden muss.

Zörbig/MZ. - Der schnelle Gang in den Supermarkt, wenn man mal eben etwas vergessen hat oder den Einkauf schnell mal zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu machen, ist meist ein Privileg, auf das in kleineren Ortschaften verzichtet werden muss. Allerdings gibt es Projekte, die den Dorfladen gewissermaßen wieder in die Ortschaften holen wollen. Wie etwa „Der Dorfladen“. Ein Konzept, das sich bereits in einigen Orten großer Beliebtheit erfreut und das in Burgkemnitz kurz vor dem Start steht. In Zörbigs Umland scheint man indes noch zurückhaltend zu sein.

Kommunikation ist der Schlüssel

Woran das liegt, kann auch Zörbigs Bürgermeister Matthias Egert (CDU) nicht sagen. „Ich weiß nicht, warum die Zustimmung bisher so gering ist. Vielleicht können sich die Leute einfach nicht so richtig vorstellen“, mutmaßt er. Der Bürgermeister selbst begrüßt den Gedanken an einen „Dorfladen“. „Das ist eine 24-Stunden-Versorgungsmöglichkeit für den ländlichen Raum“, so Egert weiter. Etwas, das nicht einmal in Städten weit verbreitet ist. Für Zörbig geht es um die Orte: Großzöberitz, Salzfurtkapelle, Löberitz, Schortewitz und Quetzdölsdorf.

Bei „Der Dorfladen“ will man vor allem auf Transparenz und Kommunikation setzen. Deswegen wird es in den kommenden Wochen Flyer für die Gemeinden geben, in denen das Konzept erklärt wird.

Ersteinmal muss Interesse bekundet werden

Ein zentraler Aspekt wären erst einmal die bloßen Interessenbekundungen. „Keine Verpflichtungen und kein Vertrag“, macht Mitgründer Marius Schiel deutlich. „Die Banken müssen nämlich sehen, dass es bei den Bürgern ein echtes Bekenntnis gibt“, sagt er. Erst nach diesem Schritt würde es um ein verbindliches Abo-Modell gehen. „Die Bürger können selbst die Höhe festlegen und können für den monatlich eingezahlten Betrag einkaufen gehen.“ Der Vertrag ginge zwei Jahre, allerdings wäre das Guthaben übertragbar und würde auch nach längerer Zeit nicht verfallen.

Das Konzept mag zunächst umständlich klingen, habe allerdings den Vorteil einer finanziellen Planbarkeit. Was die Bürger dafür bekommen, wäre ein 24-Stunden offener Einkaufsladen in unmittelbarer Nähe mit teils regionalen Produkten und fünf Prozent extra auf ihr festgelegtes Guthaben. „Das lohnt sich vor allem für große Familien“, sagt der Gründer. Damit wäre der schnelle Gang zum Supermarkt so nahe wie lange nicht mehr.