Party pur in Sandersdorf-Brehna

Einzug der Gaudi in die Sandersdorfer Festhalle: Oktoberfestbesucher tanzen in Lederhose und Dirndl Sirtaki und bringen die Halle zum Beben.

Sandersdorf/MZ - Ein grandioses Oktoberfestwochenende in Sandersdorf-Brehna liegt hinter den Feiernden. Lederhosen und Dirndl saßen hauteng, und die Stimmung in der Mehrzweckhalle war schlichtweg sensationell. Die bewährten Macher des Gaudi-Highlights, das Splitter-Team um Andrea Goßler von der Manufaktur und Matthias Groß von Sit-In Events, hatten das Konzept gewagt, die Feierlichkeiten von einem Festzelt in die Halle zu verlegen – und es zahlte sich aus.