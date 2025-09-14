Amy Dolge ist erst 18 Jahre alt, dennoch hat sie schon in viele Berufe hineingeschnuppert. Schließlich entschied sie sich für das Zörbiger Rathaus.

Zörbig/MZ. - In der Altenpflege, beim Zahnarzt, in der Schule – Praktika hat die 18-jährige Löberitzerin Amy Dolge schon einige gemacht. Jetzt macht sie die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten in der Fachrichtung Kommunalverwaltung bei der Stadt Zörbig. Ein Weg, den sie erst finden musste, der schließlich aber für sie der richtige sei, wie sie heute sagt. Die Praktika waren dafür ein wichtiger Schritt.