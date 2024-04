In fünf Wochen startet das „Osten“-Festival mit einem vielfältigen Kulturprogramm. Doch was genau wird auf dem Gelände rund um die ehemalige Feuerwache entstehen? Eine Übersicht.

Kurator Martin Naundorf am Tor der ehemaligen Feuerwache in Wolfen: Hier entsteht das Festivalzentrum.

Wolfen/MZ. - Martin Naundorf macht die Tür weit auf und bittet hinein in die Feuerwache. In der stehen zwar schon seit Jahren keine Feuerwehrautos mehr, dafür entsteht im altehrwürdigen Gebäude in diesen Tagen etwas Neues. Davon zeugen die zahlreichen Plakate und Flyer, die auf den Tischen verteilt liegen. „Ja, langsam wird es Realität“, erklärt er. Denn rund um die Feuerwache wird in fünf Wochen, genauer gesagt vom 1. bis zum 16. Juni, das „Osten“-Festival stattfinden. Naundorf ist einer der Kuratoren und hat den Überblick darüber, wie sich diese Ecke Wolfens zwischen Industrie- und Filmmuseum, Rathaus und dem Städtischen Kulturhaus verändern wird.

1 Ehemalige Feuerwache

Zwischen Puschkin- und Bunsenstraße läuft alles zusammen, denn die Feuerwache wird zum Festivalzentrum. „Als Ort, sich zu begegnen und miteinander ins Gespräch zu kommen“, blickt Naundorf voraus. „Hier werden verschiedene Ausstellungen und Veranstaltungen stattfinden und von hier starten dann Exkursionen auf das Gelände. Die Zentralität der Feuerwache ist für uns sehr wichtig“, erklärt Naundorf mit Blick auf die Lage, von der alle weiteren Spielstätten schnell zu erreichen sind. „Hier kommt man an, hier bekommt man alle wichtigen Informationen zum Festival.“

Dabei wird in den kommenden Wochen auch das Gebäude selber verwandelt, und zwar von demselben Berliner Architektentrio raumlaborberlin, lfm2 und la reléve, das schon 2022 den Bitterfelder Kulturpalast zur ersten Ausgabe des Festivals umgestaltete. „Wir zeigen hier Bühnenveranstaltungen und werden dafür eine kleine Bühne in die Fahrzeughalle bauen“, sagt der Kurator. Doch damit nicht genug: „Im Außenbereich planen wir ein 20 Meter großes Wasserbecken mit einer Wasserrutsche aus einem Fenster im ersten Stock.“ Diese werde über eine Treppe zu erreichen sein, dort werden sich auch Umkleiden befinden. Angebadet wird übrigens am 1. Juni um 16 Uhr.

Was entsteht wo? (Grafik: Tobias Büttner)

Abends wird sich dann der Fokus im Festivalzentrum verschieben, denn aus der Feuerwache wird dann das „Atelier für gegenseitiges Interesse“. „Das ist unser Name für den Programmteil ab 19 Uhr“, so Naundorf. Gesprächsrunden sollen täglich bis 22 Uhr ebenso stattfinden wie Vorführungen. Man darf also gespannt sein auf die neue alte Feuerwache.

2 Ehemaliges Casino

Das ehemalige Casino der Filmfabrik wird zwar nicht zur Spielstätte, dafür wird der Weg zwischen den Gebäuden mit Arbeiten von verschiedenen Künstlern gestaltet. Denn von der Feuerwache aus verbindet ein künstlerisch gestalteter Parcours die Festivalorte miteinander. Täglich um 14 Uhr soll dann auch eine geführte Tour stattfinden.

3 Brache der Filmfabrik

Wenige Meter weiter standen früher Produktionsgebäude der Filmfabrik. Heute befindet sich dort eine von Gras überwachsene Brache, auf der sich die Natur ihren Lebensraum zurückerobert hat. Das soll gewürdigt werden. „Es wird tatsächlich auch auf der Wiese gespielt“, sagt Naundorf. Dazu gehören Performances, die sich etwa mit der Bedeutung weiblicher Arbeit auseinandersetzen oder der Problematik der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Man munkelt, dass dabei sogar Dinosaurier entdeckt werden können.

Auch auf der Brache der Filmfabrik soll gespielt werden. (Foto: Robert Martin)

4 Gebäude 123

Das ehemalige Verwaltungsgebäude der ersten Filmfabrik sei „ein wunderschönes historisches Gebäude“, findet der Kurator. Anstatt es abzureißen, wurden die Räumlichkeiten in den neunziger Jahren saniert. „Damit werden wir uns thematisch auch beschäftigen“, hält Naundorf fest. Erwarten können Festivalbesucher dort Installationen, die sich mit der Post-Wende-Perspektive beschäftigen.

5 Industrie- und Filmmuseum

Natürlich wird auch das nahe gelegene Industrie- und Filmmuseum mit einbezogen. Dessen Öffnungszeiten sollen erweitert und an die Spielzeiten des Festivals angepasst werden, zudem wird es dort verschiedene Installationen und Kunstwerke zu entdecken geben.

6 Rathaus von Bitterfeld-Wolfen

„Das Rathaus hat einige verschiedene Systeme und Epochen miterlebt, daher wollen wir diesen Ort mit seinen Ambivalenzen mit einbeziehen“, erklärt Naundorf. Genutzt werden soll der Hörsaal für Vorträge, etwa zur historischen Verbindung zwischen den Filmstädten Wolfen, Rochester und Schostka.

7 Städtisches Kulturhaus

„Das Kulturhaus konnten wir nicht außer acht lassen“, hält der Kurator fest. Dort wird die vielbeachtete Performance aufgeführt, die Künstlerinnen in Zusammenarbeit mit dem Frauenzentrum und Frauen aus Wolfen und Umgebung in den vergangnen Monaten erarbeitet haben.

Und sonst?

Neben diesen zentralen Spielstätten findet das Festival noch an weiteren Orten in der Umgebung statt. Dazu zählt das Wolfener Kino ebenso wie der Club 84 in Wolfen-Nord und die Kleingartenanlage am Rodelberg, wo in den vergangenen Wochen Schulklassen gemeinsam mit einem Regisseur eine leerstehende Parzelle umgestaltet haben.