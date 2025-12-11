Tauchwerkstatt aus Bernburg hat in der Goitzsche seit September ein neues Domizil. Der Erlös der Weihnachts-Veranstaltung mit Bratwurst und Getränken geht an Kinderhospize.

Weihnachtstauchen im Goitzschesee: Neu hier ansässige Station bietet auch für Nichttaucher einiges

Weihnachtstauchen im vorigen Jahr: Damals fand es noch am Löderburger See im Salzlandkreis statt.

Bitterfeld/MZ. - Ein Highlight ist am Sonnabend, 13. Dezember, am und im Goitzschesee zu erleben. Die Tauchwerkstatt.eu, die ihre Basisstation seit dem 1. September dieses Jahres an der Marina neben der Bernsteinvilla betreibt (Seepromenade 7), lädt ab 10 Uhr zum Weihnachtstauchen. Wenn einige mutige Taucher „in See stechen“, wird das sicher für Aufsehen sorgen – nicht nur der weihnachtlichen Deko wegen. Denn auch jene, die selbst keine Lust aufs Abtauchen haben, sollten sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen: Denn es wird noch einiges mehr geboten.