Tauchwerkstatt hat seit September ihr neues Domizil in Bitterfeld am Goitzschesee und lädt hier zu ihrem ersten Event vor dem Fest. Das findet nicht nur bei Wasserbegeisterten großen Anklang.

Weihnachtsbaum versenkt - Taucher entdecken den Goitzschesee in Bitterfeld für sich

Stephanie und Matthias Metzke bereiten sich auf das Versenken des Weihnachtsbaumes vor – beobachtet von Schaulustigen.

Bitterfeld/MZ. - Es ist noch recht diesig an diesem Sonnabendmorgen, aber an der Marina am Goitzschesee herrscht schon reges Treiben. Die Leute von der Tauchwerkstatt.eu, die hier seit September ihre Basisstation hat, sind am Wirken. Stände sind aufgebaut, Getränke und Bratwürste vorbereitet.