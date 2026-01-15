Junge Musiker aus der Region bereiten sich mit einem besonderen Konzert auf den Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ vor. Erstmals seit der Sanierung wieder im eigenen Haus

Was sich diese jungen Musiker in Bitterfeld trauen

Musikschüler der Musikschule „Gottfried Kirchhoff“ werden am Wochenende beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ an den Start gehen.

Bitterfeld/MZ. - Mit konzentrierter Stille, gespannter Aufmerksamkeit und viel musikalischem Ernst bereiten sich derzeit junge Talente der Musikschule „Gottfried Kirchhoff“ auf den Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ vor. Beim Generalprobenkonzert im Albert-Richter-Musiksalon erhalten sie die Gelegenheit, ihr Wettbewerbsprogramm unter realistischen Bedingungen zu präsentieren – ohne Zwischenapplaus, mit klaren Abläufen und unter den Augen eines Publikums, das bewusst zuhört.