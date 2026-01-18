Gymnasiasten des Heinrich-Heine-Gymnasiums Wolfen zeigen bei einer Modenschau, wie sich Recycling, Kunst und eigene Positionen voller Bilder und Botschaften verbinden lassen.

Was Schüler in Wolfen aus Müll machen, überrascht selbst Lehrer

Wolfen/MZ. - Die Mensa des Heinrich-Heine-Gymnasiums ist an diesem Donnerstagabend kaum wiederzuerkennen. Wo sonst gegessen wird, zieht sich ein roter Teppich durch den Raum, Licht setzt Akzente, Nebel liegt in der Luft. Schüler der 11. Klassen präsentieren hier ihre Modenschau „Extensions 2025“ – entwickelt im Kunstunterricht und vollständig aus recycelten Materialien gestaltet. Ausgangspunkt des Projekts ist das Thema „Body Extensions“. Gemeint sind Erweiterungen des Körpers, sichtbar oder gedanklich, technisch oder symbolisch.