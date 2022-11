Warum Comic-Helden gerade in Wolfen ihre Weltreise unterbrechen

Wolfen/MZ - Weltweit ist sie wohl einzigartig, die Mosaik-Börse in Wolfen. Und nach zweijähriger Corona-Zwangspause stoppen Abrafaxe & Co. am 12. November auf ihrer Weltreise in der Wandelhalle im Städtischen Kulturhaus. Ihre Fans mussten sich lange in Geduld üben. So auch Organisator Helmut Müller. „Es war eine lange Durststrecke.“ Von 1992 bis 2002 fanden die Treffen in Apolda (Thüringen), seit 2005 jährlich in Wolfen statt. Und nun endlich wieder Mosaik. Dieses Mal haben sich 35 Aussteller angesagt, erzählt er und verrät: Auch internationale Gäste seien darunter.

