Zum Maifest im Wartenburger Kulturkonsum gab es einen Strongman-Wettbewerb. Was die Männer alles stemmen können.

Strongman-Wettbewerb in Sachsen-Anhalt

Wartenburg/MZ. - Sebastian Salau heißt der stärkste Mann des Landkreises Wittenberg. Dieser wurde am Sonnabend im Rahmen des Maifestes in Wartenburg im Kulturkonsum ermittelt. Dominic Embscher, Wartenburger und leidenschaftlicher Kraftsportler, organisierte den Strongman-Wettbewerb.

Sebastian Salau, hier beim Reifen-Flip, war der Stärste von allen. (Thomas Klitzsch)

Dabei waren von den acht teilnehmenden Athleten sechs verschiedene Disziplinen zu durchlaufen. Diese waren wortwörtlich kräftezehrend. Begonnen wurde der Contest mit dem Reifen-Flip. Aber nicht irgendein Reifen. Dabei handelte es sich um einen 200 kg schweren Traktorreifen, der drei Mal in die eine Richtung und drei Mal zurück umgeworfen werden musste. Danach ging es ans Sandsack-Tragen. Dieser war 100 kg schwer und musste vor der Brust getragen werden.

Das Wartenburger Publikum spendete viel Applaus und feuerte alle Athleten an. Thomas Klitzsch

Solange bis er runterfiel. Felix Reintelseder ging als Bester mit dem Paket 80 Meter weit. Das Publikum, egal welchen Alters, fieberte mit, applaudierte den Sportlern und feuerte jeden einzelnen an. Dann gings an Kreuzheben mit der 130 kg Hantel. Station vier war dann eine Straße weiter. Hier wartete der 6,5 Tonnen schwere Traktor darauf, von den Jungs gezogen zu werden. Der Beste in dieser Disziplin war Daniel Reuber.

Er zog das Gerät 11,48 Meter weit. Jetzt hieß es die Hantel über den Kopf zu halten. Die Zeit war schon fortgeschritten. Auf dem Festplatz spielte die Band „Trend“ Lieder der 70 und 80 Jahre. Das spornte auch die Athleten an, nochmal Höchstleistungen zu vollbringen. Mit 115 kg gab es zwei Sieger Sebastian Salau und Dwight Maier. Als Letztes stand das Natursteinheben auf dem Plan. Vier Steine von 80 bis 117 kg mussten geschultert werden.

Arnie versuchte es mal abseits den Wettbewerbs und scheiterte am leichtesten der Steine. Doch die starken Männern schafften es. Zwei von ihnen sogar alle Vier. Nachdem Referee René Marzicke alle Wertungspunkte zusammen rechnete standen Sieger und Platzierte fest und wurden mit Medaillen und Urkunden und viel Applaus geehrt.