Erstmals wird in Naumburg und in Sachsen-Anhalt überhaupt mit dem Großen Wiener Nachtpfauenauge der größte Schmetterling Europas gesichtet. Schmetterlingsexperte Holger Lemm spricht von einer Sensation.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg - Wenn Kinder an einem Ort verharren und über etwas staunen, da muss es einen Grund geben, dachte sich Dörte Zedler, die schließlich die Ursache selbst in Augenschein nahm. Mit Folgen. Denn Besucher ihres Gästehauses machten am Sonnabend eine Sensationsentdeckung. „Am Fuß des östlichen Steinmeisters sahen sie an einer Garagentür einen riesigen Schmetterling“, erzählt die Restauratorin und Gästehaus-Chefin.