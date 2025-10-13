Besondere Ausstellung Waldduft im Bahnhof Wolfen - Fachgruppe Mykologie zeigt etwa 200 Pilzarten aus der Region
Die Fachgruppe Mykologie hat sich am Wochenende in Wolfen präsentiert. Besucher konnten dort erfahren, woran sie essbare, ungenießbare und giftige Arten erkennen.
Aktualisiert: 13.10.2025, 16:12
Wolfen/MZ. - Der Duft von Erde, Moos und frischem Holz zieht durch die Bahnhofshalle. Zwischen Farn und Rinde stehen kleine Tische voller Pilze – dicke, dünne, bunte, fremde. Es ist wieder Pilzausstellung in Wolfen. Zwei Tage lang zeigt die Fachgruppe Mykologie, was in den Wäldern und auf den Wiesen rund um Wolfen, Sandersdorf und Zörbig wächst.