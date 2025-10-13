Die Fachgruppe Mykologie hat sich am Wochenende in Wolfen präsentiert. Besucher konnten dort erfahren, woran sie essbare, ungenießbare und giftige Arten erkennen.

Waldduft im Bahnhof Wolfen - Fachgruppe Mykologie zeigt etwa 200 Pilzarten aus der Region

Auf langen Moostischen zeigen die Mykologen, was in den heimischen Wäldern wächst.

Wolfen/MZ. - Der Duft von Erde, Moos und frischem Holz zieht durch die Bahnhofshalle. Zwischen Farn und Rinde stehen kleine Tische voller Pilze – dicke, dünne, bunte, fremde. Es ist wieder Pilzausstellung in Wolfen. Zwei Tage lang zeigt die Fachgruppe Mykologie, was in den Wäldern und auf den Wiesen rund um Wolfen, Sandersdorf und Zörbig wächst.