Fast bis zum Winter ist die Strecke zwischen Bernburg und Halle nicht möglich, weil an gleich zwei Schleusen notwendige Arbeiten vorgenommen werden müssen. Ein Überblick.

Darum kommt Schiffsverkehr auf der Saale zwischen Bernburg und Halle zum Erliegen

Bernburg/MZ. - Der große Schwerlastkran, der vergangene Woche Bauteile über die Schleuse in Bernburg hievte, warf bereits die Schatten für eine lange Sperrung des Schiffsverkehrs auf der Saale voraus. Und tatsächlich: Wie Steffen Stuck, Leiter der Bernburger Außenstelle des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) mitteilte, wird die Bundeswasserstraße auf der Strecke zwischen Bernburg und Halle voraussichtlich bis Ende November für Boote und Schiffe nicht befahrbar sein. Grund dafür sind zwei Bauwerksprüfungen, die an den Schleusen Bernburg und anschließend in Rothenburg vorgenommen werden müssen. „In diesem Umfang passiert das alle sechs Jahre“, sagt Stuck.