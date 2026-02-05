„Die schönsten Rosen blüh’n in Sangerhausen“ ist ein Song, den Bianca Graf 2003 aufgenommen hat. Jetzt läuft er in einem Kinofilm und auch Radiosender spielen ihn. Doch die Wolfener Sängerin war schon 1992 in einem Spielfilm mit Dieter Hallervorden zu hören.

Vor 23 Jahren nahm Bianca Graf einen Titel über Rosen in Sangerhausen auf - jetzt ist es die Filmmusik in einem preisgekrönten Streifen

Wolfen/Schkopau/MZ. - War das eine Überraschung: Als Bianca Graf und ihr Mann und Manager Edgar Plepp jetzt aus dem Urlaub kamen, haben sie es erfahren: „Ich habe einen Filmsong in einem Kinofilm!“, erzählt die Wolfener Sängerin begeistert. „Die schönsten Rosen blüh’n in Sangerhausen“ heißt der Titel, den sie bereits vor 23 Jahren mit ihrer damaligen halleschen Plattenfirma Jay Kay Music aufgenommen hat.