Dominika Kostrzewa-Rieck arbeitet seit fast zwei Jahren im KulturQuadrat. Vieles hat sich in dieser Zeit verändert. Doch die 45-Jährige will bleiben und wird nun für ihre Arbeit belohnt.

Von der Schälchenwäscherin zur Vollzeitstelle - Wie sich in Zörbig viel Hingabe auszahlt

Dominika Kostrzewa-Rieck wird sich bald nicht mehr nur um das Schloss Zörbig kümmern.

Zörbig/MZ. - Spätestens seit dem 10. Jahrhundert soll es existieren. Klar, über die Jahrhunderte in stark veränderter und angepasster Form, doch noch heute steht es unverrückbar an Ort und Stelle. Eine Konstanz, die man von den verflossenen Schlossherren und Schlossherrinnen nicht behaupten kann. Doch gibt es dort eine Dame, die durchaus Potenzial hat, eines Tages selbst zum Inventar des Schlosses zu gehören – Dominika Kostrzewa-Rieck. Treue, die man auch bei der Stadt Zörbig zu schätzen weiß. Denn auf sie wird in Zukunft einiges zukommen.