Baustelle in Zscherndorf Vollsperrung in Zscherndorf wird aufgehoben - Einschränkungen bleiben

An der Kreisstraße in Zscherndorf wird im Kreuzungsbereich Lieselotte-Rückert-Straße und August-Bebel-Straße gebaut. Am Freitag wird die Straße teilweise wieder freigegeben.