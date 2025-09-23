Vor 15 Jahren wurde in Wolfen-Nord aus einer alten Kita ein Mehrgenerationenhaus. Zum kleinen Jubiläum zeigt ein buntes Familienfest, was seitdem alles passiert ist.

Wolfen/MZ. - Vor 15 Jahren ist in Wolfen-Nord ein ambitioniertes Projekt gestartet. Eine frühere Kita wurde zum Mehrgenerationenhaus umgebaut. Ein Hintergrund für dieses Vorhaben, das damals viele überraschte, war die Schrumpfung des Stadtteils und der dort besonders deutlich zutage tretende demografische Wandel. Geplant war eine Begegnungsstätte, in der der Austausch zwischen den einzelnen Lebensaltern einen Ort erhält. Gemeinsam lernen, entdecken und diskutieren – so lauteten die allgemein formulierten Ziele. Doch wie sollen diese konkret erreicht, wie das MGH mit Leben erfüllt werden? Und ist das überhaupt zu schaffen?