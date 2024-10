Glück im Unglück hat ein Kleinkind am Montag bei einem Unfall in Wolfen gehabt.

Unfall in Wolfen: Fahrradanhänger mit einjährigem Kind kippt nach Kollision mit Auto zur Seite

Wolfen/MZ. - Glück im Unglück hat ein Kleinkind am Montag in Wolfen gehabt.

Wie das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mitteilte, war eine 22-Jährige mit einem Fahrrad samt Kinderanhänger gegen 16 Uhr auf der Kunstseidenstraße in Richtung Thalheimer Straße gefahren. An der Kreuzung Andresenstraße kam es zu einer Kollision mit dem Suzuki einer 64 Jahre alten Frau, der sich aus Richtung Damaschkestraße dem Kreuzungsbereich genähert hatte und die Kunstseidenstraße überqueren wollte.

Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Anhänger, in dem ein einjähriger Junge saß, zur Seite. Das Kind wurde vorsorglich in ein nahe gelegenes Klinikum gebracht. Verletzungen konnten laut Polizeibericht jedoch nicht festgestellt werden. Der Sachschaden an beiden beteiligten Fahrzeugen liegt bei insgesamt etwa 500 Euro.