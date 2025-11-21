Der erste Frost am Morgen hat Einfluss auf den Autoverkehr. In einem besonderen Fall ermittelt nun die Polizei.

Wolfen/MZ. - In Wolfen ist es am Freitag, 21. November, im morgendlichen Berufsverkehr zu einem Unfall gekommen.

Beim Linksabbiegen von der Bernhard-Göring-Straße in die Leipziger Straße ist gegen 6.30 Uhr ein 21 Jahre alte BMW-Fahrer mit dem Ford einer 60-jährigen Frau kollidiert. Diese war auf der Leipziger Straße in Richtung Saarstraße unterwegs. Verletzt wurde niemand. Am Ford entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Schadensumfang am BMW beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Beim Eintreffen der Beamten an der Unfallstelle stellten diese fest, dass die Frontscheibe des BMW noch vereist war. Ob ein Zusammenhang zum Unfallgeschehen besteht, werde derzeit geprüft, so ein Polizeisprecher. Gerade die kältere Jahreszeit berge einige Risiken. Daher rät die Polizei zu einer der Witterung angepassten und vorausschauenden Fahrweise. Zudem solle ein besonderes Augenmerk auf die Wintertauglichkeit des eigenen Autos gelegt werden.