Am Bitterfelder Bogen hat es am Sonntag, 2. November, einen Unfall gegeben. Eine Frau musste aus ihrem Fahrzeug geholt werden.

Bitterfeld/MZ. - Am Bitterfelder Bogen hat es am Sonntag, 2. November, einen Unfall gegeben. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bitterfeld und Holzweißig waren gegen 15.45 Uhr alarmiert worden, weil dort ein Auto in den Straßengraben gerutscht war. In einer ersten Meldung war von zwei eingeklemmten Personen die Rede.

Vor Ort entdeckten die Kameraden in einer Böschung im Zufahrtsbereich zum Bitterfelder Bogen tatsächlich ein auf dem Dach liegendes Auto. Im Fahrzeug befand sich eine Person, die jedoch nicht eingeklemmt war und bereits von Ersthelfern betreut wurde. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst wurde die Frau aus dem Fahrzeug befreit und zum Rettungswagen gebracht. Anschließend wurde das Fahrzeug auf auslaufende Betriebsstoffe kontrolliert, bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes wurde der Brandschutz sichergestellt.

Angaben zur Unfallursache und zur Schadenshöhe lagen am Montagvormittag noch nicht vorn. Einen großen Dank richtete die Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen an die Ersthelfer, die sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die verunfallte Frau gekümmert hatten.