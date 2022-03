Ukraine-Hilfe: Sieben Laster aus Anhalt-Bitterfeld in Polen angekommen

Pszczyna/MZ - Am Dienstagmorgen um 5 Uhr machte sich der erste von sieben Großtransportern aus dem Landkreis auf nach Polen. Sie brachten Berge von Hilfsgütern, die die Bürger gesammelt hatten, in den Partnerkreis Pszczyna. Dort werden sie dringend benötigt, um die vielen aus der Ukraine gekommenen Flüchtlinge zu beherbergen und zu versorgen.

Zusätzliches Fahrzeug geordert

Kurzfristig war noch ein siebentes Großfahrzeug von der Feuerwehr Zerbst bereitgestellt worden, um alles unterzubekommen. „An der Grenze und den Mautstationen lief alles problemlos“, schildert Bianca Laukat, die EU-Beauftragte des Landkreises, die den Hilfskonvoi ebenso wie Landrat Andy Grabner (CDU) begleitete. Die Fahrzeuge fuhren einzeln und brachten insgesamt 80 Tonnen Hilfsgüter mit. Bis 16 Uhr waren alle Fahrzeuge angekommen. Direkt danach wurde begonnen, sie zu entladen.

„Unsere polnischen Freunde waren von dieser Hilfsbereitschaft überwältigt. Man sah ihnen die große Dankbarkeit an“, so Laukat. Während der Fahrt habe man mit den Fahrern und den polnischen Partnern in Kontakt gestanden, so dass alles für die Ankunft vorbereitet war. Die Spenden wurden sortiert und in einer Lagerhalle untergebracht. Sie werden später im benachbarten „Magazin“ an die Flüchtlinge verteilt. „Ein Teil geht auch direkt in die Ukraine, um den Menschen im Kriegsgebiet zu helfen.“

Erstes Treffen des Landrats mit seiner Amtskollegin

Am Nachmittag traf sich Grabner zudem mit seiner Amtskollegin Barbara Bandola. Dieser Antrittsbesuch war schon vor dem Ukraine-Krieg vereinbart worden. Bandola hatten 2016 noch als Kreistags-Vorsitzende den Partnerschaftsvertrag mit Anhalt-Bitterfeld mit unterschrieben. Am Abend gab es ein gemeinsames Essen mit den deutschen Helfern. Für Mittwochvormittag war zudem eine kleine Stadtbesichtigung sowie Gespräche mit Mitarbeitern des dortigen landratsamtes vorgesehen. Nach dem Mittag fahren die deutschen Laster dann zurück.