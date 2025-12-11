Fördergruppe der Diakonie feiert Adventskaffee erstmals gemeinsam außerhalb. Das kommt auch bei den Gästen prima an. Ein eigens dafür gegründeter Chor erlebt dabei seine Premiere.

Überraschungen für die Fördergruppe der Wolfener Werkstätten beim Adventsnachmittag

Erst kurz vor der Adventsfeier wurde ein kleiner Chor gegründet, der bei seinem ersten Auftritt viel Applaus erhielt und bestehen bleiben soll.

Bitterfeld/MZ. - Es ist schon lange Tradition hier: Jedes Jahr im Dezember lädt die Fördergruppe des Diakonievereins Bitterfeld-Wolfen-Gräfenhainichen zum Adventskaffee in die Einrichtung am Wolfener Lützowweg ein. Jene, die hier tagsüber betreut werden, verbringen dann immer schöne gemeinsame Stunden mit den Erzieherinnen und Erziehern sowie Eltern und anderen Angehörigen.