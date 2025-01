Die Arbeiten an den Windkraftanlagen bei Roitzsch gehen trotz der Witterung ihren Gang. Bald nimmt dort eine Maschine ihre Arbeit auf, von der es bisher nur wenige auf der Welt gibt.

Roitzsch/MZ. - Zentimeter für Zentimeter erhebt er sich in den Himmel, bis der 208 Meter lange Mast des Gittermastkrans vom Nebel verschluckt wird. Für die Errichtung zweier Windkraftanlagen, die mit einer Gesamtgröße von 244 Metern zu den größten ihrer Art in Deutschland gehören werden, kommt nahe der B 100 zwischen Roitzsch und Renneritz der größte und leistungsstärkste mobile Gittermastkran der Welt zum Einsatz. Trotz Nebels und eisigen Temperaturen hatte er am Dienstag den ersten Testlauf vor Ort.