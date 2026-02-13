Der Wolfener Jugendclub „Phönix“ bietet zahlreichen Kindern und Jugendlichen einen Platz für Tanz, Spiel und Sport. Auch Hausaufgaben- und Nachhilfe ist im Angebot des Treffs in Krondorf.

Trubel auch mit Dachschaden - Legendärer Jugendclub „Phönix“lockt Wolfener an

Sie ist die Neue im Team: Lisa Wilde ist seit Oktober Mitarbeiterin im „Phönix“, gibt unter anderem Nachilfe in Mathe, Physik und Englisch.

Wolfen/MZ. - Der Name ist bei den Krondorfern Programm. Schon mehrfach sah es so aus, als könne das letzte Kapitel des legendären Wolfener Jugendclubs „Phönix“ gekommen sein. Doch wie sein sagenhafter Namensgeber hat sich der Treff in der Reudener Straße immer wieder aus der Asche erhoben.