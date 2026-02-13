Jugendclub „Phönix“ in Wolfen lebt Trubel auch mit Dachschaden - Legendärer Jugendclub „Phönix“lockt Wolfener an
Der Wolfener Jugendclub „Phönix“ bietet zahlreichen Kindern und Jugendlichen einen Platz für Tanz, Spiel und Sport. Auch Hausaufgaben- und Nachhilfe ist im Angebot des Treffs in Krondorf.
13.02.2026, 18:00
Wolfen/MZ. - Der Name ist bei den Krondorfern Programm. Schon mehrfach sah es so aus, als könne das letzte Kapitel des legendären Wolfener Jugendclubs „Phönix“ gekommen sein. Doch wie sein sagenhafter Namensgeber hat sich der Treff in der Reudener Straße immer wieder aus der Asche erhoben.