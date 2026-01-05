Das Lutherhaus der evangelischen Kirche in Bitterfeld ist erneut Opfer eines Einbruchs geworden. Täter zerstören das Küchenfenster und suchen den Jugendclub heim.

Täter kommen durch das Fenster - Erneuter Einbruch in das Lutherhaus

In das Lutherhaus wurde erneut eingebrochen.

Bitterfeld/MZ. - Das Lutherhaus in Bitterfeld ist erneut Opfer von Einbrecher geworden. Wie Gundula Holz von der Kirchengemeinde mitteilt, sind Unbekannten zwischen Samstag und Montagmorgen in das Haus in der Binnengärtenstraße eingedrungen. Entdeckt hat die Tat der Hausmeister bei seinem Rundgang am Montag gegen 10.30 Uhr.