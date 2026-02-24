In Raguhn wurde in der Nacht zum Montag ein Fahrkartenautomat zerstört. Es war nicht die einzige Tat in der Nacht.

Der Fahrkartenautomat an der DB-Haltestelle in Raguhn wurde gesprengt.

Raguhn/MZ. - Bislang unbekannte Täter haben am Montagmorgen gegen 2.45 Uhr am Haltepunkt der Deutschen Bahn in der Raguhner Bahnhofstraße einen Fahrkartenautomaten gesprengt. Das haben die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau und die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau in einer gemeinsamen Pressemitteilung bestätigt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde der Fahrkartenautomat durch den Einsatz eines unbekannten pyrotechnischen Erzeugnisses zerstört. Im weiteren Verlauf wurde augenscheinlich die im Automaten befindliche Geldkassette entwendet. Über deren genauen Inhalt konnten die Ermittlungsbehörden bisher keine Angaben machen.

Allerdings teilen sie mit, dass sich der in Raguhn entstandene Sachschaden nach ersten Schätzungen auf einen niedrigen fünfstelligen Euro-Betrag beläuft.

Fahrkartenautomaten wurden am Montagmorgen auch in Landsberg (Saalekreis) zerstört. Laut Polizei blieben die Geldkassetten der Automaten unbeschädigt und wurden nicht von den Tätern mitgenommen. Der Sachschaden wird mit etwa 60.000 Euro angegeben.

Zeugenhinweise nimmt das Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen unter Tel. 03493/3 01- 0 entgegen. Die Polizei ist auch unter der E-Mail [email protected] zu erreichen.