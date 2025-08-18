Der Tag der Ortschaften fand in diesem Jahr in Großzöberitz statt. Ein Event, das beweist, dass man gemeinsam vieles schaffen kann, allem voran die wohl möglichst authentischste Zeitreise.

Tag der Ortschaften in Großzöberitz - Warum die Reise in die Vergangenheit wortwörtlich genommen wurde

Großzöberitz/MZ. - In Großzöberitz war es am Samstag, 16. August, ruhig. Doch wer an diesem Tag den bunten Luftballons folgte, landete beim Kultur- und Heimatverein Großzöberitz. Und dort war es auf einmal gar nicht mehr so still. Denn in diesem Jahr war es an Großzöberitz, den Tag der Ortschaften auszurichten. Und für diesen hat sich der Ort ganz schön ins Zeug gelegt und die Vergangenheit nicht nur aufleben lassen, sondern wortwörtlich gelebt.