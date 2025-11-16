Mit der neuen Technik sollen Vorgänge deutlich schneller dokumentiert werden. Welche Rolle der Datenschutz spielt.

Tablet statt Papier: Goitzsche Klinikum in Bitterfeld rüstet in Sachen Patientendokumentation nach

Schwester Manuela Jagla und Oliver Engel, Digitalisierungskoordinator des Klinikums, zeigen eines der neuen Tablets.

Bitterfeld/MZ. - Das Goitzsche Klinikum setzt bei der Dokumentation der Patientendaten auf Tablet-PCs. Das hat das Krankenhaus in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Insgesamt 50 dieser mobilen Endgeräte würden inzwischen auf den verschiedenen Stationen des Klinikums zum Einsatz kommen.