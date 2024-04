Beim Überqueren der Walther-Rathenau-Straße in Bitterfeld ist es am Montag zu einem Zusammenstoß zwischen einemn Fahrradfahrer und dem Mercedes-Benz einer 30-Jährigen gekommen.

Sturz nach Zusammenstoß mit Auto - Radfahrer in der Bismarckstraße in Bitterfeld leicht verletzt

Bitterfeld/MZ. - Beim Überqueren der Walther-Rathenau-Straße in Bitterfeld ist es am Montag gegen 17 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem 40-jährigen Fahrradfahrer und dem Mercedes-Benz einer 30-Jährigen gekommen, die in Richtung Bismarckstraße unterwegs war. Laut Polizei stürzte der Fahrradfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu.

An den beiden beteiligten Fahrzeugen sowie an einem in unmittelbarer Nähe geparkten BMW, gegen den das Fahrrad fiel, entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von circa 600 Euro. Der Radfahrer wurde zur medizinischen Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Dieses konnte er nach Polizeiinformationen am selben Tag jedoch wieder verlassen.