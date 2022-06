Stadt Sandersdorf-Brehna ruft zu einer Demo gegen geplante Deponie auf

Die Demo findet vor dem Beginn des geplanten Erörterungstermins zur Deponie in Sandersdorf statt.

Brehna/Sandersdorf/MZ/RMA - Die Stadtverwaltung von Sandersdorf-Brehna hat die Öffentlichkeit zur Teilnahme an der Demonstration „Keine Deponienlandschaft in Sandersdorf-Brehna“ aufgerufen. Das erklärte Bürgermeisterin Steffi Syska (parteilos) am Mittwoch im Stadtrat. „Ab 10 Uhr wollen wir zeigen, dass wir das nicht wollen“, sagte sie.