Stadt Bitterfeld-Wolfen in Trauer um Manfred Kressin - Er war der Motor der Entwicklung in Thalheim

Thalheim/MZ. - Die Stadt Bitterfeld-Wolfen hat einen ihren engagiertesten Kommunalpolitiker verloren. Manfred Kressin, langjähriger Ortsbürgermeister in Thalheim, ist am 3. November gestorben. Das hat die Stadt Bitterfeld-Wolfen in enger Abstimmung mit der Familie des Christdemokraten mitgeteilt. „Sein Tod erfüllt die Stadt Bitterfeld-Wolfen und insbesondere den Ortsteil Thalheim mit tiefer Trauer“, heißt es.

Ein Herz für die Region und den Technologiestandort Thalheim

Über nahezu drei Jahrzehnte prägte Manfred Kressin als Bürgermeister und späterer Ortsbürgermeister maßgeblich die Entwicklung Thalheims. Mit großem Verantwortungsbewusstsein, Weitsicht und persönlichem Einsatz engagierte er sich für die Belange der Bürgerinnen und Bürger. Unter seiner Leitung wurden wichtige Infrastrukturprojekte umgesetzt, das gesellschaftliche Leben gestärkt und Thalheim zu einem attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstandort weiterentwickelt. Manfred Kressin war maßgeblich an der Gründung der Stadt Bitterfeld-Wolfen beteiligt. Sein Wirken war stets von einem tiefen Gemeinschaftssinn und einem klaren Blick für die Zukunft getragen.

Auch als Geschäftsführer des Technologie- und Gründerzentrums (TGZ) Bitterfeld-Wolfen hinterließ Manfred Kressin Spuren. Er war Motor und Mitgestalter zahlreicher wirtschaftlicher Impulse, die der Region neue Perspektiven eröffneten. Die Stadt erinnert hier besonders an das Engagement des Thalheimers für die Ansiedlung innovativer Unternehmen – allen voran der Solarbranche. „Er leistete damit einen entscheidenden Beitrag zum Wandel des Wirtschaftsstandortes Thalheim“, betont die Stadt.

Stadt Bitterfeld-Wolfen legt Kondolenzbuch aus

Mit Manfred Kressin verliert die Stadt einen Menschen, der die Entwicklung der Region über Jahrzehnte hinweg entscheidend geprägt hat. Seine besonnene Art, sein unermüdlicher Einsatz und seine Fähigkeit, Menschen zu verbinden und zu begeistern, machten ihn zu einer hochgeschätzten Persönlichkeit. Für sein jahrzehntelanges Engagement wurde Manfred Kressin mit der Ehrennadel der Stadt Bitterfeld-Wolfen und der Verdienstmedaille des Landkreises Anhalt-Bitterfeld in Silber geehrt. Diese Auszeichnungen würdigen sein herausragendes Wirken für die Stadtgemeinschaft und seine Verdienste um die positive Entwicklung Thalheims.

Für alle, die Abschied von Manfred Kressin nehmen möchten, besteht die Möglichkeit, sich vom 10. bis 15. November von 16 bis 18 Uhr in der evangelischen Kirche in Thalheim in das Kondolenzbuch einzutragen.