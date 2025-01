Beste Wege gesucht Sportstrecken ins Licht rücken - Bitterfeld-Wolfen plant Übersicht für Jogger, Radfahrer und Inlineskater

Wo kann man in Bitterfeld-Wolfen am besten joggen, skaten, walken oder Rad fahren? Der Sportausschuss will das mit Hilfe der Bürger herausbekommen und Wege öffentlich ausweisen.