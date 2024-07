Zum Stadtjubiläum hat Bitterfeld eine ganze Collection aus Kleidung, Tassen, Caps, Magneten, Postkarten und Rucksäcken gestalten lassen. Wie kam das an und was wird nun aus den Stücken?

Bitterfeld/MZ. - Weiße Tassen mit dem goldenen „Bitterfeld 800“-Logo, schicke Trinkflaschen, Schlüsselanhänger, schwarze und weiße T-Shirts, Poloshirts und Hoodies, Magneten, Schlüsselanhänger, coole Basecaps, Taschen und Rucksäcke – Bitterfeld hatte vor dem Stadtjubiläum zum 800. Geburtstag eine umfangreiche Sammlung an Souvenirs herausgebracht. Doch wie kamen diese speziellen Stücke bei den Besuchern an? Und vor allem: Was wird nun aus ihnen, nachdem das Jubiläum vorüber ist?