Ärger über Entsorgung Senioren sind wütend - Werden Gelbe Säcke ein Fall für den Stadtrat in Bitterfeld-Wolfen?
Die Ausgabestellen für Gelbe Säcke sind zu weit vom Zentrum entfernt. Senioren fordern Alternativen. Ortsbürgermeister versprechen Nachbesserung.
Aktualisiert: 21.01.2026, 13:19
Bitterfeld/MZ. - Gelbe Säcke und kein Ende. Nach zahlreichen Beschwerden über das neue Verteilungssystem organisieren zwar in vielen Ortsteilen von Bitterfeld-Wolfen die Ortsbürgermeister Ausgabetermine – nicht aber in Bitterfeld und Wolfen, wo sich die Dauerausgabestellen befinden. Trotzdem regt sich Kritik.