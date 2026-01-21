Die Ausgabestellen für Gelbe Säcke sind zu weit vom Zentrum entfernt. Senioren fordern Alternativen. Ortsbürgermeister versprechen Nachbesserung.

Senioren sind wütend - Werden Gelbe Säcke ein Fall für den Stadtrat in Bitterfeld-Wolfen?

Selbstabholer-Ausgabe für Gelbe Säcke in der Straße An den Rohrwerken. Die Lage wird jedoch von vielen Senioren kritisiert.

Bitterfeld/MZ. - Gelbe Säcke und kein Ende. Nach zahlreichen Beschwerden über das neue Verteilungssystem organisieren zwar in vielen Ortsteilen von Bitterfeld-Wolfen die Ortsbürgermeister Ausgabetermine – nicht aber in Bitterfeld und Wolfen, wo sich die Dauerausgabestellen befinden. Trotzdem regt sich Kritik.