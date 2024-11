Raguhn/MZ. - Einsam steht er, in sein neues Stahlgerüst gekleidet, in der grünen Flur – der alte Steigerturm auf dem Anger vor den Toren Raguhns. Dabei hatte das durch seine robuste Bauweise in Sachsen-Anhalt einzigartige Bauwerk einst eine wichtige Aufgabe, die mit den Jahren eine andere wurde. Denn der Steigerturm wurde zu einem Denkmal. Aber auch das ist mittlerweile quasi Geschichte, denn der Turm verfällt – dabei will es die Ortsfeuerwehr Raguhn allerdings nicht belassen. Und damit ist sie nicht allein. Denn die Sanierung des Turms wird aus der Bevölkerung mit Spenden unterstützt. 6.715 Euro sind bereits eingegangen, um ihn wieder in seinem alten Glanz erstrahlen zu lassen und vielleicht sogar wieder für Übungszwecke nutzen zu können.

