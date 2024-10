Unter Alkoholeinfluss kommt ein Audi-Fahrer in der Nacht vom Samstag, 19. Oktober, von der Bundesstraße 100 ab. Den Führerschein muss er abgeben.

Brehna/MZ. - In der Nacht vom Samstag, 19. Oktober, ist es auf der B 100 zwischen Brehna und Bitterfeld zu einem schweren Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss gekommen. Wie das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mitteilt, fuhr der 27-Jährige Fahrer eines Pkw Audi gegen 0.30 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Bitterfeld, als er plötzlich von der Fahrbahn abkam.

Dort kollidierte er mit einem Baum, überschlug sich mehrfach und blieb im Straßengraben liegen. Dabei wurde der Mann verletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten „körperliche Ausfallerscheinungen“ fest, die auf einen entsprechenden Alkoholkonsum hindeuteten.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,7 Promille, wodurch der Verdacht bestätigt wurde. Im Rahmen des Unfallverfahrens wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein einbehalten. Am Pkw und am Baum entstanden Sachschaden in unbekannter Höhe.