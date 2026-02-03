Die weiße Wucht hält fast 2.000 Spender vom Besuch der Blutspende ab. Reserven zeitweise deutlich unter dem Limit von 10.000 Konserven.

Schwarzer Freitag für Blutbanken -Schneesturm sorgt für Krise beim DRK in Bitterfeld und Umgebung

Bitterfeld/MZ. - Für die meisten Menschen ist der 9. Januar längst Schnee von gestern. Nicht so für den Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Weil an jenem Freitag Wintersturm Ellie mit weißer Wucht über Sachsen-Anhalts fegte, stecken nun auch die Blutbanken für den Kreis Anhalt-Bitterfeld in einer Krise.