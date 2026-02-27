Beim „Hello Baby“-Treffen wurden acht von 20 Neugeborenen persönlich von der Bürgermeisterin begrüßt. Dennoch bereitet der Rückgang der Geburtenzahlen Sorgen.

Die Eltern Frank Rehor und Marie Schultze aus Sandersdorf mit ihrem kleinen Tommi beim "Hello Baby"-Treffen.

Sandersdorf-Brehna/MZ. - Alle drei Monate veranstaltet die Stadt Sandersdorf-Brehna das „Hello Baby“-Treffen. Eine Veranstaltung, bei der alle frischgebackenen Eltern mit ihren Neugeborenen offiziell in ihrer Heimat begrüßt werden. Am Dienstag waren alle Babys, die zwischen September 2025 und Dezember 2025 geboren wurden, eingeladen. Im Mehrgenerationentreff in Sandersdorf begrüßte Bürgermeisterin Steffi Syska (parteilos) die Familien persönlich. Von den insgesamt 20 Neugeborenen, die in diesem Zeitraum in Sandersdorf-Brehna das Licht der Welt erblickten, waren acht mit ihren Eltern bei der Veranstaltung dabei.